Centrodestra sfilerà unito il 2 giugno nella Capitale, “Daremo voce agli italiani dimenticati da Conte”

Dunque nessun segnale di ‘indipendenza’: il prossimo 2 giugno nella Capitale sarà l’intero centrodestra manifestare contro questo governo

A confermarlo, nel pomeriggio, è stato Matteo Salvini, che ha annunciato: “Sul 2 giugno ho sentito Berlusconi, Meloni, ho sentito tutti, è il momento dell’unità come italiani, e dell’unità senza bandiere di partito, come forze politiche, che vogliono collaborare per ricostruire il paese”.

Salvini: “Sconfitto il virus poi torneremo a votare”

“La proposta – spiega ancora il leader della Lega – che ho fatto è per la data della festa della nostra bandiera, non solo a Roma, ma in tutte le cento province italiane, per un momento di ascolto e idee, con artigiani, imprenditori, pensionati, insegnati, tutti a distanza, con le mascherine. C’è bisogno delle idee di tutti, il signor Conte non può fare tutto da solo”. Dunque ribadisce, “Saremo tutti insieme nel centrodestra, non avrebbe senso dividersi tra italiani di destra, di sinistra, belli e brutti, bisogna ricostruire il paese, una volta sconfitto il virus gli italiani poi torneranno a votare”.

Meloni: “Daremo voce agli italiani dimenticati da Conte”

Dal canto suo Giorgia Meloni è in piena sintonia: “Il 2 giugno, Festa della Repubblica, daremo nuovamente voce agli italiani dimenticati dal Governo Conte nell’emergenza coronavirus e che chiedono libertà e orgoglio. Ho parlato con Salvini e Berlusconi: stiamo lavorando per dare vita ad una iniziativa comune nel rispetto di tutte le norme di sicurezza”.

Meloni: “Siamo stufi di promesse e conferenze stampa”

Come tiene a sottolineare la leader di Fdi, “Sarà una iniziativa originale, aperta anche alle associazioni, alla società civile, alle categorie, alle famiglie e a tutti coloro che in questi giorni ci hanno contattato perché stufi di un Governo bravo solo a fare promesse e conferenze stampa. Già nelle prossime ore ci metteremo al lavoro per definire dettagli e modalità, e vi aggiorneremo molto presto. Intanto, tenetevi pronti!”.

Max