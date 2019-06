“Cercasi scambisti”, cosa c’è dietro i cartelloni che tappezzano Roma

La frase è eloquente “Cercasi scambisti”. Scritta bianca su sfondo colorato, nessun riferimento a persone o luoghi, solo lo slogan che salta all’occhio. Sono i nuovi cartelloni che tappezzano Roma e che in questi giorni hanno scatenato la curiosità dei cittadini. “Cosa c’è dieto quella frase?”, la domanda passa di bocca in bocca, la risposta per ora non ce l’ha nessuno.

Sono però diverse le ipotesi che girano intorno alla curiosa trovata pubblicitaria che ha attirato l’attenzione di migliaia di romani attratti da una frase tanto eloquente quanto enigmatica. Da escludere un invito reale a sfondo sessuale, più accreditato invece lo scenario che vede i cartelloni in questione affissi per attirare l’attenzione del pubblico in attesa di svelare il loro vero significato.

Cercasi scambisti e Ginny Vee

Nelle ultime ore sembra esserci stata una svolta che porterebbe alla soluzione del quesito. “Cercasi scambisti” sarebbe infatti il titolo del nuovo album in uscita in estate della cantante italiana Ginny Vee, nome d’arte di Virginia Conti.

A svelare questa ipotesi è stato l’account twitter del fans club della cantante, che ha scelto il modo migliore per pubblicizzare il suo nuovo lavoro musicale previsto nelle prossime settimane. In attesa di capire se questa è la soluzione all’enigma i romani continuano ad interrogarsi sul reale significato del cartellone “Cercasi scambisti”.