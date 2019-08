Cesaria Evora: chi è la protagonista del doodle di oggi

Il doodle di oggi di Google, 27 agosto 2019, è dedicato alla cantante di Capo Verde Cesária Évora, la più celebre protagonista del morna, un genere tipico dello Stato africano.

Cesaria Evora: chi era la cantante omaggiata da Google per il doodle del 27 agosto 2019

Google celebra Évora oggi poichè nacque proprio 78 anni fa. Era famosa per le sue esibizioni a piedi nudi in lingua creola, un mix di portoghese e lingua autoctona di Capo Verde.

La sua musica prevedeva l’accompagnamento di piano, chitarra o cavaquinho, uno strumento a corde molto utilizzato nelle colonie portoghesi.

Nata a Mindelo, a Sao Vicente, Cesária Évora visse in un orfanotrofio e cominciò con il canto da giovanissima. Scoperta negli anni ’80, cominciò la sua escalation in tutto il mondo come artista apprezzata e riconosciuta per il genere World Music.

Dopo aver vinto nel 2004 un premio Grammy negli Stati Uniti, morì il 17 dicembre del 2011.