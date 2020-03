Champions e Europa League sospese, slittamento al 12 luglio: le ipotesi

Il calcio si ferma, tutto. Non solo quello italiano, il più colpito dal coronavirus. Ieri il primo caso accertato in Seri A, con Daniele Rugani risultato positivo al tampone, oggi la scelta di fermare tutto. La Liga ha già sospeso il campionato, ora tocca all’Europa.

Secondo quanto riportato da Marca infatti la Champions League e l’Europa League saranno sospese fino a data da destinarsi. Solo ieri sera si sono giocati gli ottavi di ritorno di Champions League, che ha visto l’assembramento di tifosi del PSG a migliaia fuori lo stadio.

Ipotesi slittamento

Scene che per parecchio tempo non potrebbero più verificarsi, proprio perché la UEFA starebbe maturando l’idea di interrompere tutto per arginare la diffusione del coronavirus. Una decisione ancora non ufficiale ma rilanciata da una fonte affidabile come Marca.

Se la sospensione delle competizioni europee dovesse essere confermata sarebbero molti gli scenari successivi possibili: si sta pensando, ad esempio, allo spostamento degli Europei al prossimo anno con conseguente slittamento della stagione in corso che finirebbe così il 12 luglio. Ipotesi ancora tutte da confermare. Una sola cosa certa al momento: il calcio è nel caos.