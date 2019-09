Champions League, la lista delle italiane: assenti eccellenti nella Juventus

La scelta è stata dolorosa ma necessaria: in una rosa di fenomeni Maurizio Sarri ne ha dovuti ‘far fuori’ due per completare la lista Champions. Problemi d’abbondanza per l’allenatore bianconero che si è preso del tempo per scegliere chi escludere. Alla fine ha optato per Emre Can e Mandzukic, rimasti fuori almeno fino a febbraio, quando la Juventus potrà inserire tre nuovi giocatori.

Poche sorprese invece per le altre italiane impegnate in Champions, che non hanno gli stessi ‘problemi’ di Sarri. Il Napoli ha tenuto fuori Tonelli, Inter e Atalanta non hanno dovuto fare nessuna scelta dolorosa per adempiere all’obbligo della lista da presentare entro le 24 di ieri.

Aggiornamento 9:00

Juventus, Napoli, Inter e Atalanta: le liste Champions

Di seguito le liste delle quattro squadre impegnate in Champions:

JUVENTUS

1 Szczesny

2 De Sciglio

4 de Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon

NAPOLI

PORTIERI:

Karnezis, Meret, Ospina.

DIFENSORI:

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui.

CENTROCAMPISTI:

Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski.

ATTACCANTI:

Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Younes.

INTER

Lista A

1 Samir Handanovic

2 Diego Godin

5 Roberto Gagliardini

6 Stefan de Vrij

7 Alexis Sanchez

8 Matias Vecino

9 Romelu Lukaku

10 Lautaro Martinez

12 Stefano Sensi

13 Andrea Ranocchia

16 Matteo Politano

18 Kwadwo Asamoah

19 Valentino Lazaro

20 Borja Valero

21 Federico Dimarco

23 Nicolò Barella

27 Daniele Padelli

33 Danilo D’Ambrosio

34 Cristiano Biraghi

37 Milan Skriniar

77 Marcelo Brozovic

87 Antonio Candreva

95 Alessandro Bastoni

Lista B

30 Sebastiano Esposito

31 Lorenzo Pirola

35 Filip Stankovic

36 Thomas Schirò

38 Giacomo Pozzer

ATALANTA

Guilherme Arana, Musa Barrow (lista b), Timothy Castagne, Marten de Roon, Berat Djimsiti, Remo Freuler, Pierluigi Gollini (formato in Italia), Alejandro Gomez, Robin Gosens, Hans Hateboer, Roger Ibanez, Josip Ilicic, Simon Kjaer, Ruslan Malinovskyi, Andrea Masiello (formato in Italia), Luis Muriel, José Palomino, Mario Pasalic, Francesco Rossi (formato nel club), Marco Sportiello (formato nel club), Rafael Toloi, Duván Zapata.