Charlotte Casiraghi, matrimonio ‘semplice’

La mamma è stata una vera e propria icona degli anni ’80. Bellissima, protagonista indiscussa della mondanità – come del resto tutta la sua famiglia, Grace in testa – Carolina di Monaco ha veramente segnato un’epoca, anche per le disgrazie sofferte, dall’incidente in auto con la madre, alla prematura morte del marito, Stefano Casiraghi, avvenuta durante una gara di off-shore.

Oggi è l’altrettanto bellissima figlia, Charlotte Casiraghi a tenere banco. L’elegante ‘rampolla’ è infatti convolata per la seconda volta a nozze, unendosi in matrimonio con Dimitri Rassam.

Ovviamente ad accompagnare la cerimonia, tenutasi nella splendida location di Saint-Rémy-de-Provence (luogo adorato da Carolina), oltre a parenti ed amici – importanti – una folta schiera di cronisti e paparazzi.

Charlotte, una sposa ‘acqua e sapone’

Gli anni ’80 sono ormai lontani e ciò che ancora oggi ‘regge’ tale evento è proprio la qualità e il clamore di quegli anni. Dunque in realtà c’è stato ben poco da commentare se non, giusto per ‘etichetta‘, l’eleganza ‘apparentemente’ acqua e sapone della sposa, vestita da Giambattista Vialli (dopo il giuramento griffato da Saint laurent), i capelli raccolti in uno chignon, ed in mano un bouquet floreale di spighe e lavanda, come il luogo – comunque rurale – imponeva.

E lui, Dimitri, non ha certo incantato per stile: giacca bianca, gilet grigio e cravatta gialla, con tanto di occhiale da sole nel taschino.

Ma i tempi cambiano e, a dispetto di quanti – pur non avendone le possibilità – sognano un castello per pronunciare il fatidico ‘Sì’, con sempre maggior frequenza chi ha le possibilità di poter ‘stupire’ veramente, tende invece alla semplicità. E questa è la vera signorilità…

Max