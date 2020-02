Questa sera dalle ore 21.00 inizia una nuova puntata di Che Tempo Che Fa e anche questa sera sono attese grandi emozioni e momenti imperdibili. Cosa bolle in pentola? C’è aria di San Remo, e non poteva essere altrimenti. E anche da Fazio il festival è di casa.

Che tempo che fa: stasera ospite Amadeus. Anticipazioni e temi della puntata di Fazio

Nuova puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Tra gli ospiti della puntata ci saranno Fabiola Gianotti, che a novembre è stata ribadita come leader del CERN per un secondo mandato dopo che 2016 è diventata la prima donna al comando dell’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare.

E poi, ecco il Ministro della Salute Roberto Speranza per un aggiornamento sul Coronavirus, insieme al virologo Roberto Burioni. Ci sarà anche Piero Angela e Roberto Saviano.

Uno dei momenti clou sarà quello che vedrà in studio il conduttore e direttore artistico della 70^ edizione del Festival di Sanremo Amadeus. Ma non solo: ecco anche Giorgio Panariello, da marzo in giro con “La favola mia” per festeggiare il suo 60° compleanno e i 20 anni di carriera.

E, ancora, Walter Veltroni, regista del nuovo docu-film “Fabrizio De André e PFM. Ospite anche Marracash, live col brano “Crudelia – I nervi”. A chiudere come di consueto a Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Ale e Franz, Gigi Marzullo, e Rocío Muñoz Morales.