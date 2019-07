Chi è Daniele Scardina, la presunta nuova fiamma di Diletta Leotta

È super tatuato, si fa chiamare ‘King Toretto’ ed è un pugile affermato. È questo l’identikit della presunta nuova fiamma di Diletta Leotta. Sarebbe Daniele Scardina, boxeur 28enne, il nuovo partner della showgirl più chiacchierata d’Italia. Ad alimentare le voci sul presunto flirt tra i due ci hanno pensato alcuni scatti pubblicati dal settimanale Spy.

Le foto in questione ritraggono Diletta Leotta e Daniele Scardina in atteggiamenti affettuosi, con lui che tiene la showgirl per i fianchi mentre passeggiano dopo aver trascorso la serata al Liò. A confermare la frequentazione tra i due ci ha pensato la stessa Diletta Leotta, che su una storia Instagram ha taggato il pugile mentre facevano una gita in barca in compagnia di altre persone.

Chi è Daniele Scardina, il presunto nuovo flirt di Diletta Leotta

L’annuncio dell’estate è stato lanciato da Diletta Leotta pochi giorni fa: “Sono tornata single”, ha detto la showgirl, alimentando le speranze dei numerosissimi spasimanti. Dopo la fine della relazione con Matteo Mammì, la conduttrice di Dazn sembra aver trovato un nuovo partner, anche se le foto pubblicate da ‘Spy’, potrebbero solo rappresentare una tenera amicizia.

La domanda nasce quindi spontanea: chi è Daniele Scardina? Il pugile milanese ha 28 anni ed è campione del mondo IBF dei pesi Supermedi. Ora vive e lavora a Miami e da sempre è amico dei rapper più in voga come Sfera Ebbasta e Gue Pequeno, che gli ha presentato la stessa Diletta. In attesa di capire se il flirt tra Daniele Scardina e Diletta Leotta possa essere confermato, il pugile tatuato si gode la vacanza in compagnia della showgirl.