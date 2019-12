Chi è Irene Ferri: età e vita privata dell’attrice protagonista di un litigio con una edicolante a Roma

Un brutto episodio ha coinvolto l’attrice Irene Ferri a Roma, dove vive, nella mattinata di ieri. Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, la donna è stata protagonista di una zuffa all’interno di un’edicola a Piazza Risorgimento. Prima parole piccate, poi si è passati alle mani dopo un alterco a casa di motivi ancora da accertare.

Irene Ferri è infatti finita in una zuffa con l’edicolante dell’esercizio. Le due si sono prese a spintoni, tanto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno trovato le due donne poco fuori l’edicola scosse e turbare. Irene Ferri è stata trasportava in ospedale in ambulanza, dove hanno accertato lo stato di buona salute dell’attrice.

Età, film e vita privata di Irene Ferri

Solo un’ecchimosi sul volto e qualche giorno di prognosi per la Ferri, che non ha voluto parlare dell’accaduto. Secondo quanto riferito dai testimoni la lite sarebbe iniziata per futili motivi: secondo l’attrice infatti l’edicolante non la stava servendo in maniera adeguata non rispettando la fila. Da lì è iniziato l’alterco passato alle mani. E’ comunque probabile che il caso venga archiviato immediatamente perché finora nessuna delle parti in causa ha sporto denuncia.

Ma chi è Irene Ferri? Classe 1972 ha iniziato la sua carriera in TV giovanissima, ad appena 21 anni. Era ii 1993, infatti, quando ha condotto per la prima volta ‘A tutto Disney’, un programma per ragazzi in cui la giovane Irene ha avuto modo di mettere in mostra la sua bravura e la sua bellezza.

Da lì ha coltivato la passione per il mondo dello spettacolo, decidendo di intraprendere la carriera da attrice. Dopo gli studi al Centro Sperimentale di Cinematografia è iniziata la sua escalation che l’ha portata prima ricoprire piccoli ruoli fino ad arrivare al cinema e a serie televisive di grande successo. L’ultima in ordine temporale ‘Pezzi Unici’ si Sergio Castellitto.