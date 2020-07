Chi è Laura Efrikian: età e carriera e il matrimonio con Gianni Morandi dell’ospite di ‘Io e te’

Ospite della trasmissione ‘Io e te’, Luara Efrikian racconta la sua vita e la sua carriera. Il suo vero nome è Laura Ephrikian, nata da padre armeno è conosciuta in Italia per essere stata una famosa attrice e annunciatrice.

Ha iniziato fin da giovane a coltivare la sua passione per il mondo dello spettacolo e dell’arte, conosciuto attraverso il padre, direttore d’orchestra e compositore. La sua carriera in televisione è iniziata come annunciatrice alla Rai, per poi giungere in fretta in vetta come presentatrice di Canzonissima nel 1962.

Laura Efrikian e Gianni Morandi

Laura Efrikian è nata a Treviso il 14 giugno del 1940, ha 80 anni ed è ancora una bellissima donna come dimostra nell’intervista condotta da Pierluigi Diaco nel corso di ‘Io e te’. Non solo televisione: Efrikian è stata infatti una famosa attrice capace di recitare in alcuni film per il cinema e diversi sceneggiati televisivi.

Nel 1966 ha sposato il cantante Gianni Morandi, con è stata unita fino al 1979 e da cui ha avuto i figli Serena, Marianna e Marco. Anche negli anni duemila è stata protagonista di alcune serie televisive e opere teatrali. Non ha mai abbandonato il mondo dell’arte che l’accompagna tuttora. L’anno scorso è stata già ospite in Rai di due programmi come Vieni da me e La vita in diretta.