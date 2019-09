Chi é Riccardo Bossi, figlio maggiore di Umberto Bossi: involvente a ristorante per 66 euro e denunciato

Riccardo Bossi ci ricasca, e torna a far parlare (negativamente) di sé. ll figlio del senatur, primo genito, é noto per essere stato protagonista di alcune vicende, nel passato, non proprio encomibiali.

Di cosa si tratta? E chi é, nel dettaglio, Riccardo Bossi? Per cosa é ricordato? Ecco tutto ció che serve sapere su di lui.

Chi é Riccardo Bossi, figlio maggiore di Umberto Bossi: vita privata, etá, rally, scandali, politica, Lega, insolvenze e fondi sottratti

A far parlare di sé é dunque di nuovo Riccardo Bossi che in queste ore é stato denunciato per insolvenza per non aver pagato il conto al ristorante.

Riccardo Bossi doveva pagare 66 euro ma si é defilato senza pagare: denunciato dunque, come detto, per insolvenza.

È successo a Firenze. Ma come é ben noto di recente il figlio maggiore del fondatore della Lega Umberto Bossi è stato condannato in appello per non aver saldato un conto da un gioielliere.

Chi si nasconde peró dietro queste, diciamo cosí, marachelle legali? Chi é Riccardo Bossi, figlio maggiore di Umberto Bossi?

Riccardo Bossi nasce il 6 maggio 1979. Primogenito del leader della Lega Umberto Bossi, divente nel tempo imprenditore.

Ma principalmente é noto per essere un pilota di rally. E poi per le sue vicende giudiziarie.

Nel maggio 2012, nell’inchiesta successiva allo scandalo Belsito, fu indagato per appropriazione indebita dalla procura di Milano insieme al padre e al fratello Renzo.

Nel maggio 2013 la Guardia di finanza perquisì il suo appartamento di Milano in relazione ad una inchiesta su uno yacht da 2,5 milioni di euro ormeggiato in Tunisia che si sospettava fosse stato pagato con fondi sottratti ai finanziamenti pubblici ottenuti dalla Lega.

In seguito venne fuori che era di un suo amico. Di Riccardo Bossi si parló anche in relazione ad una possibile partecipazione a L’Isola dei famosi ma non se ne fece niente per il troppo clamore intorno alla faccenda.

Riccardo, nato dalla prima moglie dell’Umberto, Gigliola Guidali andava col padre a vedere l’Inter a San Siro. “Altri tempi, ma lui è sempre stato filointerista”»

Ora il figlio del senatur torna a far discutere per il conto non pagato al ristorante. Ecco come é andata.

Il figlio del senatore leghista è stato denunciato per insolvenza fraudolenta da un ristoratore fiorentino;

A quanto pare il figlio del fondatore del Carroccio avrebbe cenato in compagnia di una donna in un ristorante in piazza Beccaria, ma al momento di pagare il conto, una sessantina di euro, si sarebbe dileguato sostenendo che doveva andare a un bancomat a prelevare il contante.

Il ristoratore, Gaetano Lodà aveva salvato sull’agenda il numero del telefonino con il quale gli era arrivata la prenotazione del tavolo.

Non sapeva neppure che fosse il figlio del fondatore della Lega. Ma nel frattempo ha avvertito anche la polizia, che ha rintracciato il figlio maggiore del ‘senatur’ in un residence non distante.

Riccardo Bossi, identificato e informato del rischio di una denuncia. Una denuncia che il giorno dopo il ristoratore, assistito dagli avvocati Michele Ducci e Michele D’Avirro, ha puntualmente sporto per il reato di insolvenza fraudolenta, e alla quale potrebbe aggiungersi anche quella dell’albergo.

Al momento di saldare, domenica mattina, il fratello maggiore del ‘Trotà, non aveva infatti altri soldi da aggiungere ai 100 euro che aveva anticipato con la prenotazione.

“Non è certo per la somma, ma è una questione di principio. E magari con la mia denuncia, metto in guardia qualche altro commerciante fiorentino dal guardarsi da questo signore”.