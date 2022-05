Chiellini, dopo 17 anni in bianconero saluta la ‘famiglia dell’Allianz Stadium’ tra lacrime e standing ovation. L’ultima anche per Dybala

Ha scelto il minuto 17’, come le stagioni giocate con la maglia bianconera, per salutare i suoi tifosi che, commossi, gli hanno riservato una calorosa e commovente standing ovation.

Finisce qui, nel pieno del match contro la Lazio (finito 2.2), a Torino, la carriera juventina del 37enne Giorgio Chiellini, il ‘gigante buono’ che, uscendo, lascia la fascia da capitano proprio a Dybala a sua volta in procinto anch’esso di cambiare casacca (ma controvoglia), come già annunciato infatti, da luglio il 28enne argentino partirà per altri lidi.

Dunque un toccante doppio ‘addio’ quello che stasera ha vissuto il pubblico dell’Allianz Stadium.

Chiellini, l’addio racchiuso in una toccante lettera che ha fatto il giro dei social: ”La Juve è stata tutto, ma il viaggio non finisce”

Un’uscita di scena annunciata, quella di Chiellini, preceduta da una lettera che da oggi è finita su tutti i social. ”È arrivato il giorno”, premette il difensore, “La Juve per me è stata tutto. La mia giovinezza, l’esperienza, la maturità. La voglia di vincere, la gioia del trionfo, l’accettazione della sconfitta. L’ebrezza della sfida, il duello in campo, la mia testa sempre fasciata. E poi i campioni dentro e fuori dal prato verde, gli allenatori, i dirigenti, tutte le persone dello staff. Uomini che sono passati lasciandomi sempre qualcosa. Qualcosa che ho avuto cura di raccogliere, conservare e custodire”.

Chiellini: “Gioia per aver realizzato ogni sogno, serenità per aver il momento giusto per salutare, e gratitudine per la società che mi ha adottato”

Quindi il difensore livornese, anche prezioso baluardo della Nazionale di calcio, dice di racchiudere questo doloroso addio in tre diverse sensazioni (proprio come il numero che per 17 anni si è portato cucito sulle spalle): gioia, serenità e gratitudine. “Gioia, per un’avventura finita così, per aver realizzato ogni sogno, immaginabile e non, e di rimanere per sempre nella storia di questo grande club. Serenità, di scegliere il momento giusto per salutare, di lasciare ancora a un livello consono rispetto a quello che sono stato, di aver condiviso tanti valori ed emozioni che nessuno potrà mai cancellare. Gratitudine, per tutta la Juventus, per la famiglia Agnelli che mi ha adottato in questi anni, per i miei affetti più cari e per tutte le persone a cui voglio bene, senza le quali non sarei la persona che sono adesso, perché loro sono stati una fonte inesauribile di supporto ed energia e mi hanno accompagnato sempre in questo lungo viaggio”.

Chiellini: “Mi ritrovo così davanti al più bello dei tramonti, provando a immaginare una nuova alba. Perché il viaggio non finisce”

Un addio alla ‘sua’ Juventus quello di Giorgione, ma non al calcio. Come spiega infatti tra le righe in questo sofferto commiato, Chiellini scrive infatti “Mi ritrovo così davanti al più bello dei tramonti, provando a immaginare una nuova alba. Perché il viaggio non finisce. Non so ancora che cosa mi aspetti dopo, ma saranno un altro tempo e un’altra storia”.

Max