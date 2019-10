Choc a Roma: precipita con lo scooter nel condotto di un garage

Un incidente per certi versi ‘spettacolare’ per la dinamica in cui è maturato, ma sicuramente drammatico per la singolarità che ne ha distinto la ‘casualità’. E’ accaduto intorno alle 17,15 di oggi a Roma, in piazza Santiago del Cile. Una 37enne, a bordo del suo scooter Kymco, ha perso il controllo del mezzo andando a finire – con lo scooter stesso -all’interno di una griglia d’areazione del parcheggio sotterraneo sito proprio nel centro della piazza. Una caduta terribile: 10 metri, culminati sopra una sorta di aiuola (terriccio) dalla quale si arrampicano le piante che salgono cingendo esternamente la sommità dello ‘sfiato’. La donna a quanto sembra sarebbe rimasta cosciente, e questo è un buon segnale. Sul posto, insieme ai primi solerti soccorritori, è giunta dopo pochi minuti un’ambulanza che l’ha trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I. Nel frattempo sul luogo dell’incidente si sono radunate diverse pattuglie della Polizia Locale Gruppo Parioli, chiamate a ricostruire l’esatta dinamica dell’assurdo sinistro, soprattutto, a cercare di capire come sia stato possibile precipitare in quel modo all’interno del condotto. Gli accertamenti sul posto sono stati coordinati da Donatella Scafati, dirigente del Gruppo.

Max