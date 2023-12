Christmas On Ice, lo spettacolo per grandi e piccini a Roma

“Christmas On Ice” è lo spettacolo che piccoli e grandi attendono tutto l’anno. il Natale porta con sé un’atmosfera magica che si unisce alla bellezza del pattinaggio sul ghiaccio. Fino al 7 gennaio, tutti i giorni, al Palastudio di Cinecittà World, si potrà ammirare lo spettacolo sul ghiaccio.

Al parco divertimenti del cinema e della tv di Roma, lo show è iniziato il 25 dicembre e sarà disponibile fino al 7 gennaio. 50 artisti e performer si alterneranno sul palco sulle coreografie ideate da Massimiliano Acquaviva e dall’atleta olimpionica Nicol Della Monica.

I biglietti per lo spettacolo – a cui si può assistere tutti i giorni alle 17.30 con eventuali repliche serali – è di 29 euro adulto, 24 ridotto fino a 140 cm, gratis sotto il metro e includono anche l’ingresso al parco. Lo spettacolo invece a Capodanno sarà gratuito ed incluso nel biglietto del 31 dicembre, per una grande festa che prevede 40 attrazioni, 8 cene, cenoni e cene spettacolo, 6 Spettacoli dal Vivo, 10 Stage Musicali e grandi artisti come Achille Lauro, Guè Pequeno, Corona e tante altre star.

“Con Christmas on Ice a Cinecittà World regaliamo ai nostri ospiti uno spettacolo unico in Italia sulla più grande pista di pattinaggio di Roma, da oltre 600 m2 – ha detto l’amministratore delegato Stefano Cigarini – uno spettacolo che lascerà a bocca aperta bambini ed adulti”.