“Ci servono 57 miliardi di dollari”, Zelensky ‘batte cassa’ in collegamento con la Bce ed il Fmi

Ora va bene che la dicitura Banca Mondiale, così come quella di Fondo Monetario Internazionale, nell’immaginario collettivo possono dare idea di essere luoghi ricolmi di soldi ma, a ben guardare come funziona l’economia planetaria, qui i soldi in questione sono ‘quelli degli altri’.

Zelensky alla Bce ed al Fmi “L’Ucraina ha bisogno di 57 miliardi di dollari per coprire il deficit di bilancio le infrastrutture”

Un particolare forse sfuggito al presidente Zelensky il quale, oggi in video collegamento con i vertici della Bce e del Fmi, ha affermato che l’Ucraina ha bisogno di un limite di credito di cinque miliardi per l’acquisto di gas e carbone, poco dopo ha ‘alzato il tiro’ spiegando che “L’Ucraina ha bisogno di 57 miliardi di dollari per coprire il deficit di bilancio l’anno prossimo e per ricostruire infrastrutture cruciali ed energetiche, distrutte nella guerra con la Russia”.

Zelensky lancia anche la proposta di creare un gruppo di lavoro stabile per convogliare soldi ed armi in Ucraina”

Ma non solo, il numero uno di Kiev ha anche rivelato come far fronte a tali richieste: “Sarebbe opportuno creare un gruppo di lavoro permanente che fornisca assistenza finanziaria all’Ucraina e che lavori in modo tempestivo a diversi livelli“. Insomma una sorta di ‘fondazione’ modellata sul ‘Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina’, cuore pulsante degli approvvigionamenti – soprattutto bellici – per l’Ucraina, e punto di raccolta di tutti i fondi provenienti da ogni parte del mondo.

Umanamente si tratta di richieste che fanno anche tenerezza, soprattutto alla luce degli spaventosi disagi derivanti dalla guerra – che però intende proseguire, rifiutando ogni proposta di negoziazione da parte di Mosca – Solo che, probabilmente distratto dall’incidere degli eventi, Zelensky forse non è al corrente che anche molti altri paesi, Italia in primis, avrebbero tanto bisogno di qualche miliardo…

Max