Ciampino, indagini in corso su incendio di via Isonzo

Ancora in corso le indagini relative all’incendio di Ciampino dello scorso weekend. 2 automobili che sostavano lungo via Isonzo, a Ciampino, sono bruciate. Fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto altre auto in sosta vicine né le strutture ai lati della stradina che confina con l’area aeroportuale. Il fatto che le 2 auto fossero un po’ distanti l’una dall’altra depone chiaramente per una causa dolosa, piuttosto che accidentale.

Seguono aggiornamenti