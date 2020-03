Cina, crolla hotel usato per quarantena: 70 persone intrappolate, 33 salvate

L’emergenza in Cina non si ferma, il coronavirus ha portato terrore e morte, e anche latri disagi correlati alla malattia, anche se non direttamente provocati dalla stessa. Un hotel adibito alla contenzione di persone in quarantena è crollato a Quanzhou.

Lo Xinjia Hotel, situato nella provincia cinese sudorientale del Fujian, conteneva circa 70 persone suddivise su 5 piani. Al momento i soccorsi sono riusciti ad estrarre vive 33 persone e stanno lavorando per cercare di salvare anche le restanti persone coinvolte nel crollo dell’edificio.

Al momento sono 147 i soccorritori impegnati nel salvataggio delle circa 40 persone ancora sepolte sotto le macerie. Lo Xinjia Hotel era utilizzato per ospitare i pazienti guariti da cononavirus che dovevano osservare un periodo di quarantena all’interno dell’edificio prima di tornare nelle rispettive case.