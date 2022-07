Cinema d’essai – Il centro ‘Aamod’ di Roma omaggia il rapporto fra l’Algeria e l’Italia nei percorsi cinematografici

Sessanta anni dopo la fine della lotta per l’indipendenza dell’Algeria, la Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico presenta una giornata di studio e riflessione a questo importante evento e alle sue espressioni cinematografiche. Infatti, oltre a La battaglia di Algeri (1966) di Gillo Pontecorvo, altri film italiani o italo-algerini si occuparono della guerra e dei primi anni di vita della nazione algerina: da mediometraggi (come Les Mains libres di Ennio Lorenzini, recentemente restaurato da “L’Immagine Ritrovata” grazie all’intervento della Cineteca di Bologna, e cortometraggi (Algeria: anno settimo, prodotto dal Comitato Anticoloniale Italiano).

L’Aamod conserva questi film oltre a materiale non finito girato sia in Italia che in Algeria. Nel patrimonio dell’Archivio c’è anche un film algerino prodotto dal Fronte di Liberazione Nazionale, Novembre (1971), che sarà mostrato in occasione del convegno: si tratta della prima proiezione pubblica del film da diversi decenni. Su questo tema, sarà pubblicato a breve il numero 22 degli Annali Aamod (Effigi edizioni), a cura di Letizia Cortini, Luca Peretti e Paola Scarnati.

Ecco nel dettaglio, il programma della giornata organizzata dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimeno Operaio e Democratico

Ore 10.00 Presiede Vincenzo Vita (Presidente AAMOD); Luca Peretti (Università di Warwick) Cinema italiano, Algeria e anticolonialismo; Andrea Brazzoduro (Università di Torino) «Bandung capitale del mondo». Il 1960, l’Algeria e il tempo dell’Africa

Ore 11.00 Proiezione – ‘Algeria: anno settimo’, di Pompeo de Angelis, 1961, 20’

Ore 11.30, Erica Bellia (Università di Cambridge) L’impegno algerino del Comitato Anticoloniale Italiano: cinema, arte, politica; Ahmed Bedjaoui (critico cinematografico e ricercatore, Università d’Algeri 3) La nascita del cinema algerino e il ruolo delle coproduzioni italiane

Ore 15.00, Proiezioni. Introduce Claudio Olivieri (AAMOD); Novembre regia del Collectif du Service Culturel du F.L.N, 1971, 55’; Les Mains libres di Ennio Lorenzini, 1964, 50’ (copia restaurata da L’Immagine Ritrovata-Cineteca di Bologna)

Ore 17.30, tavola rotonda, coordina Damiano Garofalo (Sapienza Università di Roma). Partecipano: Luca Caminati (Università di Concordia, Montreal), Lorenzo Fabbri (Università del Minnesota), Luca Peretti (Università di Warwick), Francesca Maria Cadin (Teche Rai), Paola Scarnati (AAMOD), e le partecipanti e i partecipanti alla giornata di studio.

