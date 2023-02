Circhi e spettacoli senza animali, il 4 febbraio gli Open day della Lav nelle sue sedi locali

Il prossimo 4 febbraio 2023 open days delle sedi Lav di Bari, milano, Roma, Trento, Torino e Verona, con eventi a tema per diffondere consapevolezza sul mondo degli animali

Da oltre 45 anni LAV è sempre dalla stessa parte: quella degli animali. Ecco perché ha deciso di rendere più chiare le sue attività e più riconoscibile la sua identità, raccontandola con una campagna di comunicazione e attraverso alcune iniziative organizzate in diverse città italiane.

Durante gli incontri sul mondo degli animali sarà possibile entrare maggiormente in contatto con i temi affrontati e con il lavoro e l’impegno quotidiano dell’associazione.

La campagna di comunicazione #DALLAPARTEDEGLIANIMALI lancia un messaggio molto chiaro: LAV opera ogni giorno e in diversi ambiti per tutelare la dignità e la vita degli animali.

La campagna mette al centro lo spettatore e lo porta a vivere le scelte compiute da LAV negli ultimi 45 anni. Con la domanda: “E tu da che parte stai?” chiede all’interlocutore di schierarsi e prendere una posizione relativamente a 6 temi chiave per l’Associazione: la caccia, lo sfruttamento degli animali a scopo alimentare, l’uso degli animali nei circhi, la sperimentazione sugli animali, l’utilizzo degli animali per confezionare i vestiti, l’abbandono degli animali domestici.

LAV è sempre #DALLAPARTEDEGLIANIMALI

Ciascun tema chiave della campagna sarà approfondito sabato 4 febbraio presso alcune delle sedi locali LAV e altri luoghi simbolo delle città di Bari, Milano, Roma, Trento, Torino e Verona, dove i cittadini potranno incontrare i responsabili LAV e alcuni esperti di settore.

La sede LAV di Roma ospiterà Ilaria Innocenti dell’Ufficio rapporti istituzionali LAV e Roberto Bennati, Direttore Generale LAV, che insieme ad Anna Cavalli, responsabile sede LAV Roma, parleranno di Circhi e spettacoli senza animali. Sarà possibile incontrarli presso la sede LAV in via Terni, 25/a alle ore 17.

Di seguito, tutti gli incontri della giornata organizzati da LAV

ROMA – Ilaria Innocenti, Ufficio Rapporti Istituzionali LAV, e Roberto Bennati, Direttore Generale LAV, discutono del tema circo senza animali, presso la sede LAV di via Terni, 42/a (dalle ore 17 alle ore 19).

Sarà ospite l’attrice Daniela Poggi. Alla fine dell’incontro verrà offerto un buffet vegano ai presenti.

MILANO – Simone Pavesi, responsabile LAV area Moda Animal Free, discute delle attività di LAV per una moda animal free presso Ex Fornace Alzaia Naviglio Pavese, 16 (ore 17-19).

Sarà presente anche Silvia Mazzanti, Sustainability Manager presso Save the Duck e docente di Sustainability in Fashion presso lo IED (Istituto Europeo di Design) di Milano.

TRENTO – Lorenza Bianchi e Bianca Boldrini, responsabili LAV area Animali negli allevamenti, discutono del tema animali negli allevamenti e l’impegno di LAV per il benessere animale presso la sede LAV in via del Suffragio, 15 (ore 15-18).

BARI – Alessandra Ferrari, responsabile LAV area Animali Familiari, discute del tema della tutela di cani e gatti e di una corretta convivenza con loro presso il Canile sanitario in Via dei Fiordalisi, 24 – zona industriale (ore 16-18).

Sarà presente anche Danilo Bacci, Consiglio Direttivo Nazionale LAV e, grazie alla partnership con Amorum e Food Evolution, verrà allestito un gustoso buffet vegano. Ospiti anche i rappresentati di Puglia Veg.

TORINO – Massimo Vitturi, responsabile LAV area Animali Selvatici, discute del tema caccia e convivenza con gli animali selvatici presso sede LAV in Via Balme, 11c (ore 16 –19.30).

Sarà presente anche Aldo Chiariglione, botanico e guardia venatoria. Al termine dell’incontro verrà offerto un aperitivo vegano.

VERONA – Michela Kuan, responsabile LAV area Ricerca senza animali, discute del tema ricerca scientifica senza animali e metodi sostitutivi presso la sala civica Elisabetta Lodi in via S. Giovanni in Valle, 13/b (ore 15-18).

Alla fine dell’incontro verrà organizzato un brindisi.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.lav.it o contatta le sedi locali LAV.

