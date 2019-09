Cluj-Lazio, probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Ripartire subito dopo lo stop di Ferrara, perché la spia d’allarme in casa Lazio è già accesa. La squadra biancoceleste può riscattarsi in fretta, già stasera in Romania contro il Cluj, nella partita che bagnerà l’esordio stagionale in Europa League. La rimonta subita contro la Spal ha frenato entusiasmi e rallentato la lingua. Inzaghi pochi giorni prima aveva detto che questa Lazio non deve porsi limiti, forse è meglio volare bassi.

Lo stesso allenatore biancoceleste nella conferenza stampa di ieri ha fornito diversi dettagli sulla formazione che scenderà in campo stasera alle 19 contro il Cluj. Sono rimasti a casa tre big: Immobile, Luis Alberto e Radu. Inzaghi dà continuità alla sua idea di turnover proposta contro la Spal che ha messo in panchina Milinkovic-Savic e Correa.

Lazio, novità di formazione

I due talenti saranno in campo in Romania, Inzaghi si affida alla loro voglia di riscatto e alla volontà di mettersi in mostra dei nuovi: Vavro e Jony su tutti. In porta giocherà Strakosha, in difesa Varo formerà il terzetto difensivo con Acerbi e Bastos. Leiva agirà in cabina di regia affiancato da Berisha e Milinkovic Savic.

Sulle fasce pronti Jony e Lazzari, mentre in attacco Caicedo farà coppia con Correa per fare male al Cluj. La partita sarà visibile su Sky Sport che detiene i diritti dell’Europa League. Mentre sarà possibile vederla in streaming grazie a Sky Go, che permetterà di guaradre la gara anche su dispositivi mobili.