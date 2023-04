Cnel, Cdm nomina Brunetta presidente

(Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la nomina del Professor Renato Brunetta a Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel)”. E’ quanto si legge in una nota del governo. “Su proposta, inoltre, del Ministro della difesa Guido Crosetto, il Consiglio dei ministri ha deliberato l’avvio della procedura per il conferimento all’Ammiraglio ispettore capo Pietro Covino dell’incarico di Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate e il conferimento delle funzioni di Direttore dell’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari della Difesa al tenente generale del ruolo normale del Corpo di commissariato dell’Esercito Stefano Rega”.

“Congratulazioni a Renato Brunetta, nuovo presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, al quale rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro” dice in una nota è il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Claudio Durigon. “Al Cnel, i nostri padri costituenti hanno affidato un ruolo, per contribuire all’elaborazione delle riforme in campo economico e sociale. E’ necessario disegnare un nuovo progetto con cui rilanciare il nostro Paese per rispondere alle sfide legate ad un mercato del lavoro in continua evoluzione e a un quadro sociale profondamente complesso. Un ringraziamento anche a Tiziano Treu per il lavoro svolto fino ad oggi”.