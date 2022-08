Codici Emilia-Romagna: “Al fianco delle vittime della maxitruffa nel riminese con un’azione collettiva”

Un’azione di classe per tutelare i consumatori. È l’iniziativa promossa dall’associazione Codici dopo la denuncia di numerosi turisti. Stanze e pensioni complete prenotate a prezzi allettanti, ma all’arrivo, nulla di tutto ciò.

È quanto sta accadendo in un hotel riminese, un albergo a due stelle nella frazione di Marebello.

Il numero dei turisti raggirati continua a crescere, borse e valigie alla reception dell’hotel ad accumularsi. Da quanto emerso, molti i turisti che hanno pagato in anticipo la caparra, alcuni addirittura il saldo dell’intero soggiorno, e di rimborsi neanche l’ombra, così come dei proprietari dell’albergo.

Codici Emilia-Romagna: “Oltre ad aver mandato in fumo le vacanze di circa 500 cittadini, offende gli albergatori della riviera romagnola”

Il Codici Emilia-Romagna sta monitorando la situazione per fare maggiore chiarezza su questo inaccettabile accaduto che oltre ad aver mandato in fumo le vacanze di circa 500 cittadini, offende gli industriosi albergatori della riviera romagnola. L’associazione sta raccogliendo adesioni al fine di incanalare le legittime richieste dei consumatori coinvolti nella vicenda per avviare un’azione di classe nei confronti dei proprietari della struttura per recuperare i soldi versati e il danno da vacanza rovinata.

Pucillo (Segr. Reg. CODICI): “Riteniamo che i consumatori danneggiati dal comportamento scorretto della struttura debbano essere risarciti”

“Abbiamo deciso di avviare un’azione di classe – spiega Fausto Pucillo, segretario regionale del Codici – perché riteniamo che i consumatori danneggiati dal comportamento scorretto della struttura alberghiera debbano essere risarciti, anche per la vacanza rovinata.

Di poche settimane fa, una vicenda simile, sempre in una struttura ricettiva di Marebello, con oltre 150 persone raggirate da un albergatore che ha fatto incetta di clienti e caparre per poi sparire nel nulla. Il Comune di Rimini aveva provveduto a emettere un’ordinanza di chiusura per questa struttura, per via di numerose irregolarità, ma senza successo in quanto il titolare dell’attività si sarebbe reso irreperibile e non è mai stato possibile consegnare la notifica”.

Per partecipare alla class action avviata dall’associazione Codici è possibile telefonare al numero 06.55.71.996 oppure scrivere all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Max