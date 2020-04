Coltivavano marijuana nello scantinato: arrestati 3 italiani a Milano

Avevano adibito uno scantinato in via Abba a vera e propria serra per la coltivazione della marijuana.

Ma il forte odore si è propagato all’esterno dell’edificio, così durante una ronda, -sabato 11 Aprile, alcuni poliziotti hanno sentito l’odore sospetto e sono intervenuti scoprendo circa 400 piantine, fertilizzanti e l’attrezzatura per il confezionamento delle dosi

A finire agli arresti sono stati 3 giovani italiani di 27, 31 e 35 anni, accusati di spaccio di stupefacenti. il ventisettenne aveva già precedenti per consumo mentre gli altri 2 erano incensurati.