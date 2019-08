Come cancellarsi da Twitter: ecco il sistema semplice e definitivo

Sempre più popolare, sempre più diffuso e amato, Twitter è oggi uno dei social network più in espansione del panorama virtuale. Eppure, anche se ai più verrebbero i brividi ormai solo a pensarci, ci sono diverse persone che proprio non ne possono più di Twitter.

Vuoi per abitudine, vuoi per abuso, vuoi per contrasti social e discussioni o, forse, abusi circa la propria riservatezza: sono tanti i motivi per cui diversi utenti, in tutto il mondo, ne hanno abbastanza di twitter da decidere di voler uscirne. Cancellarsi, per alcuni, è una scelta irrinunciabile.

Ma come si fa per Cancellarsi da Twitter? Esiste un sistema molto semplice.

Cancellarsi da Twitter per sempre o temporanemante: ecco il sistema

Se vuoi uscire da Twitter e non sai come cancellarti definitivamente puoi seguire delle semplici indicazioni e riuscirci in pochi attimi. In primis occorre sapere che per l’eliminazione dell’account si parla della scomparsa sul social network di tutto ciò comprende il tuo profilo: nome utente, profilo pubblico, e così via.

Se la procedura di eliminazione fosse attivata per errore o in caso di ripensamento c’è del tempo 30 giorni) per ritornare indietro e recuperare l’account.

Ad ogni modo l’operazione da fare prima di cancellarsi da Twitter è eseguire un backup dell’account. Come?

Semplice: si accede all’account e una volta fatto, si clicca sull’icona del profilo in alto a destra e dal menu a tendina che si apre si seleziona la voce “Impostazioni e Privacy”.

Nell’area Contenuti, accanto all’archivio dei tweet, c’è un pulsante con la indicazione “Richiedi il tuo archivio” da cliccare: con notifica push da cellulare e via email dunque si procede al backup.

Ricevuto il link per il download in formato .zip lo si conserva sul dispositivo.

E ora, si può procedere alla cancellazione.

Eliminare l’account Twitter da smartphone, al momento, è possibile solo se il dispositivo è Android.

Infatti, se disponi di un sistema operativo diverso sul tuo cellulare bisogna agire via web. Su Android, invece, è facilissimo.

Su Android, una volta effettuato l’accesso al tuo account basta fare tap in alto a sinistra sull’immagine del profilo. Qui, nel menu che si aprirà vai su Impostazioni e Privacy: a quel punto si clicca su elimina, e il gioco è fatto.