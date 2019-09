Come crescere e guadagnare con Tik Tok: tutti i trucchi per aumentare i followers

Come crescere e guadagnare con Tik Tok: tutti i trucchi per aumentare...

Come guadagnare con Tik Tok? E’ la nuova grande domanda del momento. Nell’universo dei social, si sta smuovendo una nuova grande piattaforma. Tik Tok appunto.

Che cos’è? Come funziona? Ed è davvero possibile arricchirsi e guadagnare soldi tramite Tik Tok?

Come crescere e guadagnare con Tik Tok: come fare soldi con l’app ex Musical.ly

Ad oggi, va detto, non si possono far soldi direttamente con TikTok poiché l’app non paga i suoi creatori.

Ma è noto, ormai, come molti giovani musicisti e artisti di talento abbiano scoperto che è possibile guadagnare sulla ormai ex Musical.ly, ora appunto divenuto TikTok. Come hanno fatto?

Come si fa ad aumentare i followers su Tik Tok e, di conseguenza, trasformare tutto ciò in denaro? Ecco come.

Come crescere e guadagnare con Tik Tok: i segreti dei tik toker e influencer che puntano a superare Instagram

I Tik Toker famosi usanoi metodi piuttosto rodati per guadagnare dal social. Strategie che riguardano il settore dell’influencer marketing, ma anche, se non soprattutto, la capacità di aumentare la propria fanbase scippandola da YouTube e Instagram.

Quando crescono i consensi e i ‘seguaci’, succede che, anche su Tik Tok anche le aziende siano interessati. Negli ultimi mesi hanno iniziato a guardare con attenzione a questo nuovo canale così amato dai teenager.

Di conseguenza sono cresciuti i sistemi con cui fanno promozione su TikTok diretta. Oggi, possono essere vari: dalle pubblicità inserite nel video degli utenti, agli hashtag challenge per sponsorizzare le sfide e ottenere brand awareness.

E poi, la tecnica degli In-feed native video: i video saltabili che durano fino a 15 secondi) che possono contenere call to action su siti e app, e la creazione di maschere e filtri personalizzati da far usare agli utenti.