Come diventare ricchi e famosi su Tik Tok: ecco i top tik Toker più popolari al mondo nel 2019

E’ sempre più popolare, dilagante, e seguito. E’ Tik Tok l’ormai popolarissimo social amatissimo dai teenager.

Ma come funziona il ‘mondo’ di Tik Tok? Ed è poi vero che è possibile arricchirsi e diventare famosi su questa piattaforma? La risposta, evidentemente è sì.

E allora come si fa? Basta chiederlo ai TikToker più ricchi e famosi 2019: coloro che hanno già raggiunto cifre astronomiche e da capogiro, in quanto a guadagni.

Come diventare ricchi e famosi su Tik Tok. Ecco l’elenco dei top tikToker che hanno guadagnato cifre record nel 2019

I TikToker più famosi e seguiti sono davvero ricchi. Loro, è bene dirlo subito, possono arrivare farsi pagare anche fino a 300.000$ per un post sponsorizzato.

Ma come fanno? Semplice, anche se arduo riuscirci. Tramite tecniche di popolarità e polarizzazioni di consensi, i tikToker di professione usano il social per lanciarsi come influencer andando così a superare gli influencer di altre piattaforme come Instagram.

Come diventare ricchi e famosi su Tik Tok: chi sono e come fanno a arrichirsi i tikToker abili on line con i video e i post sull’app

Sui loro profili, i tikToker più popolari guadagnano grazie alle sponsorizzazioni e al product placement, proprio come gli influencer di Instagram.

Gli utenti con milioni di follower si trasformano, tramite i consensi, in teen idol.

Di conseguenza il loro patrimonio si arricchisce tramite pubblicità nei video, apparizioni in TV, partecipazioni a eventi, e non solo.

Alcuni hanno anche avviato la creazione di merchandising del proprio brand, lanciato libri e partnership con marchi famosi.

Inoltre, molti TikToker ha anche un canale YouTube o un account Instagram molto seguito da cui trarre profitto.

Chi sono i top? Possiamo citare Baby Ariel, la TikToker più famosa al mondo. Il suo account vanta quasi 30 milioni di follower, che su Instagram ha altri 9,5 milioni di follower.

La giovane collabora con grandi marchi, ha lanciato una linea di prodotti brandizzati e ha pubblicato diversi singoli. Il suo patrimonio netto stimato è pari a 1 milione di dollari.

Loren Grey, da TikTok è riuscita a guadagnare 300.000 dollari ed è riuscita a ottenere ingaggi su Instagram e YouTube.

Tra i TikToker più celebri al mondo anche Kristen Hancher, che fa anche la modella, influencer su Instagram e star di YouTube: tutto ciò le ha fatto guadagnare 400.000 dollari.

Anche Jacob Sartorius, ex fidanzato di Millie Bobby Brown (Eleven di Stranger Things) ha guadagnato fama su TikTok e un singolo popolare, Sweatshirt, il cui video ufficiale ha raggiunto 55 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il suo patrimonio netto stimato sarebbe di circa mezzo milione di dollari.