Come evitare la fila al supermercato, nasce il sito DoveFila: cos’è e come funziona

Uscire per fare la spesa in questo periodo può significare passare intere ore solo per entrare all’interno del supermercato. Questo perché le nuove norme impongono una distanza di sicurezza e soprattutto un numero massimo di persone all’interno dello spazio chiuso. Tradotto: la fila al supermercato può essere interminabile.

C’è un modo però per sapere in anticipo quanta fila ci aspetta al supermercato e decidere di conseguenza se cambiare orario per trovare meno gente e perdere meno tempo in code interminabili. L’aiuto in questione arriva da un sito chiamato DoveFila, il cui scopo è proprio quello di stimare il possibile tempo di attesa.

DoveFila, come funziona

Il sito DoveFila è quindi il miglior amico di chiunque in questi giorni così concitati decida di uscire per andare al supermercato. Il nuovo Decreto, infatti, impone un isolamento forzato e invita ad uscire per servizi necessari il meno possibile. Per questo in molti decidono di fare la spesa una volta a settimana circa impiegando più tempo per acquistare tutto il necessario,

Questo si traduce nell’aumento della gente in attesa. Per utilizzare DoveFila è necessario iscriversi al sito e accettare la geolocalizzazione tramite la quale è possibile monitorare i supermercati vicini a noi. In quel modo è possibile stimare i tempi di attesa, limitando le perdite di tempo.