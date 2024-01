Commercio Roma – Iv: “Il mercato di Val Melaina è sempre più nel degrado, comune acceleri sull’acquisizione dell’area”

“Una vera e propria discarica a cielo aperto nell’area del mercato di Val Melaina, nel Municipio III. È da settimane che gli spazi destinati alle postazioni di vendita, come denunciato pubblicamente anche dalle associazioni di categoria degli operatori delle soste commerciali, sono invasi da cumuli di rifiuti e materiali ingombranti di ogni genere. Una situazione inaccettabile di degrado che crea disagi enormi ai cittadini, costretti a fare acquisti con vista sulla spazzatura, e agli operatori, che lavorano in condizioni vergognose. Purtroppo, sono anni che questo problema si ripete periodicamente, ma è evidente che le operazioni cicliche di bonifica rappresentano soltanto una soluzione tampone. Abbiamo più volte sollecitato l’INPS, proprietario dell’area, a intervenire con urgenza per ripristinare il decoro e la piena funzionalità degli spazi mercatali, senza mai però ricevere risposte. È intollerabile che il mercato continui ad essere in queste condizioni, bisogna metterlo in sicurezza e progettare una sua riqualificazione complessiva. Il Comune acceleri quindi sull’iter di acquisizione dell’area senza ulteriori tentennamenti: è il primo passo da fare, altrimenti ogni prospettiva di rilancio di questo importante punto di riferimento rionale resterà solo un miraggio”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva e Marta Marziali, consigliera Iv del Terzo Municipio.

