Commissione inchiesta Covid, FdI deposita disegno di legge

(Adnkronos) – Arriva la proposta, primo firmatario il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, per l'”Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale”. Il disegno di legge è stato depositato in questi giorni alla Camera dei deputati.

Ieri la stessa presidente del consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso in parlamento, aveva sottolineato la necessità di andare a fondo: “Occorrerà fare chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica Covid. Lo si deve a chi ha perso la vita e a chi non si è risparmiato nelle corsie degli ospedali, mentre altri facevano affari milionari con la compravendita di mascherine e respiratori”.

Alla Camera è stato presentato anche un altro disegno di legge per l”Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato del governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica del Covid-19′, primo firmatario Riccardo Molinari, capogruppo della Lega. Nei giorni scorsi era circolata anche la possibilità che la presidenza di una futura Commissione sulla pandemia andasse all’opposizione e che Iv avesse un interesse in questo senso: “La Commissione d’inchiesta del Covid dovrebbe essere guidata da uno di Fratelli d’Italia, non da uno nostro. Ho tutto l’interesse ad avere la Commissione ma se devo essere onesto intellettualmente è più giusto che la guidi chi era all’opposizione”, ha detto oggi Matteo Renzi ai giornalisti al Senato.