Comprare una macchina usata: ecco quando conviene davvero

È in costante crescita il numero di italiani che stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di comprare una macchina usata, visti i tanti vantaggi che possono derivare da questa scelta. Come è facile immaginare, la prima motivazione alla base di questa decisione è di carattere economico, tenendo conto del risparmio che ne può derivare. Quando si compra una vettura nuova, si ha a che fare con una svalutazione pressoché istantanea; non ci si deve preoccupare di questo problema, invece, se si sceglie un modello usato. Ciò non toglie che, in previsione di un eventuale acquisto, è opportuno prestare attenzione alle tante insidie in cui ci si potrebbe imbattere.

Quando cambiare la macchina

In molte occasioni, sostituire la propria auto è un’esigenza da cui non si può prescindere e che non può essere rinviata. Tuttavia sono molteplici i fattori che concorrono a questa decisione. Insomma, ci possono essere tante ragioni che inducono a cambiare la macchina: per esempio, l’arrivo di uno o più bambini in famiglia, a causa del quale si ha bisogno di una vettura più spaziosa e più capiente, in cui possano trovare spazio i seggiolini, i passeggini, e così via. Un’altra ragione piuttosto comune alla base del desiderio di cambiare la macchina deriva, molto semplicemente, dal fatto che la vettura che si possiede non è più affidabile ed efficiente come un tempo.

Perché preferire un’auto di seconda mano

Nel confronto tra l’acquisto di una macchina nuova e l’acquisto di un modello di seconda mano, il primo risulta più oneroso dal punto di vista economico. Il problema è che le auto tendono a svalutarsi in tempi rapidi e con eccessiva facilità. A parte rare eccezioni, infatti, una macchina nuova si svaluta nel momento in cui viene usata: il che comporta un sensibile calo del suo prezzo di mercato. Non tutti i modelli vanno incontro allo stesso destino, nel senso che alcuni si svalutano di più di altri. Sono le condizioni del mercato, in buona sostanza, a condizionare la svalutazione.

Come trovare una vettura usata

Il beneficio economico, ad ogni modo, non è il solo motivo che spinge tante persone a scegliere una vettura di seconda mano. Per esempio, non va sottovalutata la facilità con cui al giorno d’oggi si può cercare e trovare un modello usato, grazie ai tanti siti web che offrono questa opportunità.

Il sito brumbrum

brumbrum è un importante punto di riferimento sul web per chi ha in mente di comprare una macchina usata, il portale si propone come il primo rivenditore online di auto in Italia. Si tratta di un rivenditore diretto, il che vuol dire che tutte le auto che si possono comprare attraverso il sito sono di proprietà di brumbrum: questo da un lato assicura un servizio di assistenza a 360 gradi e, dall’altro, garantisce un rapporto qualità prezzo più che conveniente. Sul sito si trovano modelli di alta fascia, come la BMW X3 usata , piuttosto che utilitarie e suv.

Quale modello scegliere

Per trovare un modello adatto, è necessario riflettere sulle proprie necessità e avere le idee ben chiare su ciò di cui si ha bisogno. Un conto è mettersi in cerca di un suv e un conto è volere una berlina, insomma. È necessario tenere conto del budget che si ha a disposizione, così che la scelta possa essere concentrata unicamente sui modelli che rientrano in una fascia di prezzo adeguata. E tra le valutazioni di carattere economico ci sono anche quelle che riguardano l’alimentazione del mezzo. È possibile scegliere tra veicoli a benzina, diesel, elettrici o con alimentazione ibrida, ma spesso per risparmiare si punta anche sui modelli alimentati a gpl o a metano.

Che cosa bisogna sapere prima di comprare

Prima di portare a termine un acquisto, occorre essere consapevoli del chilometraggio che il veicolo ha percorso fino a quel momento, anche per evitare rischi. In teoria questa informazione si può ricavare direttamente dal contachilometri, ma non è detto che questo dispositivo sia sempre affidabile, visto che lo si può manomettere con facilità. Purtroppo quando ci si mette in cerca di una vettura di seconda mano non si può escludere il rischio di incappare in una truffa: per scongiurarlo è sufficiente richiedere tutti i dettagli che sono stati eseguiti in passato e l’intera documentazione del mezzo.

Gli altri rischi da evitare

C’è anche un altro pericolo da non trascurare in previsione dell’acquisto di un mezzo di seconda mano, e cioè la possibilità che ci sia un problema meccanico latente nel veicolo. Proprio per tale motivo non si può fare a meno di procedere a un approfondito controllo meccanico della macchina a cui si è interessati, meglio ancora se effettuato da un meccanico di fiducia. I costi di manutenzione devono essere calcolati in anticipo, con riferimento in particolare alle revisioni e ai tagliandi.