Comune, la Celli annuncia “Un’ indennità di funzione per dignità a impegno consiglieri capitolini” 

Poco fa, attraverso una nota, la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, ha reso noto che: “L’Assemblea capitolina ha approvato la delibera per l’attuazione del regime dell’indennità di funzione dei consiglieri capitolini, dando quindi uno stop a gettoni di presenza e a rimborsi spesa.

Abbiamo inserito regole chiare e trasparenti in linea con quanto previsto dalla legge. Non si tratta di costi in più a discapito dei cittadini e a favore dei consiglieri – ha però tenuto a rimarcare la presidente – È stato rimesso semplicemente ordine e creata una sola voce per le indennità. E’ questo un atto orientato a dare il giusto valore e a riconoscere piena dignità al ruolo dei consiglieri capitolini chiamati a rispondere con responsabilità ed efficacia alle più disparate esigenze dei romani e che saranno comunque giudicati dagli elettori esclusivamente per ciò che saranno in grado di realizzare concretamente”.

Max