Con la nuova canzone ‘Adieu’, Dente si lascia andare

“E’ una canzone liberatoria che parla di andare via, di cambiare, di provarci, di lasciarsi alle spalle e di lasciarsi andare; è una canzone naturale, quasi nuda, fatta di pochi e semplici accordi, scritta di getto e senza pensarci troppo su”.

A 3 anni di distanza dal suo ultimo lavoro ‘Canzoni per metà’, torna sulle scene musicali nazionali Dente, il ‘piccolo principe’ del nuovo cantautorato italiano, che in più di 10 anni di carriera si è contraddistinto per la sua personale e inconfondibile cifra pop semplice e mai banale, conquistando un pubblico sempre più affezionato e numeroso.

Dopo l’uscita di ‘Anche se non voglio’, da oggi, giovedì 10 ottobre, è online il video del nuovo singolo ‘Adieu’ (INRI/Artist First), con la regia di Van Khokhlov:

‘Adieu’ è un brano pop malinconico che con semplicità di suoni e immediatezza di linguaggio affronta il tema profondo dell’addio, raccontato come una dolorosa necessità e allo stesso tempo come un’opportunità nascosta per potersi rigenerare e per ricominciare.

Il brano, disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download (dente.lnk.to/Adieu), sarà in rotazione radiofonica a partire dal 18 ottobre. I due brani anticipano l’attesissimo album di inediti dell’artista emiliano, in uscita nel 2020.

Accompagnato dalla sua band, questo inverno il cantautore sarà in concerto a Milano (martedì 3 dicembre alla Santeria Toscana), e Roma (giovedì 5 dicembre al Monk)per due speciali appuntamenti di anteprima del tour 2020, prodotti da Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics.

I biglietti della data romana sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne (bit.ly/DenteTour).

Giuseppe Peveri detto Dente, nasce a Fidenza (PR) nel 1976. Poco più che adolescente, intraprende la sua avventura musicale come chitarrista dei Quic, passando per la band La Spina, con cui pubblica due album alla fine del secolo scorso, per poi intraprendere la carriera solista nel 2006. L’artista è uno dei più apprezzati cantautori italiani, un musicista che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso e affezionato riuscendo a imporre il suo personalissimo linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati. Ad oggi ha pubblicato 6 album in studio, un Ep digitale e un libro. Ha collaborato con numerosissimi artisti del panorama italiano come Perturbazione, Arisa, Marco Mengoni, Le Luci della centrale Elettrica, Manuel Agnelli, Coez, Brunori s.a.s., Enrico Ruggeri e Selton.

