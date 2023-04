Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma, tutti gli artisti confermati sul palco di Piazza San Giovanni

Si avvicina l’attesissimo Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma, l’evento annuale promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Negli ultimi giorni tramite i profili social del Concertone sono stati svelati i primi artisti confermati per questa attesissima manifestazione che ogni anno raccoglie in Piazza San Giovanni a Roma milioni di appassionati.

L’ospite internazionale di quest’anno sarà la giovane cantautrice norvegese con miliardi di streaming AURORA, il cui singolo “Cure For Me” è la colonna sonora del video teaser del Primo Maggio Roma. Aurora si è fatta conoscere con la cover del brano degli Oasis “Half the World Away” e a soli 12 anni ha composto “Runaway”, pubblicato poi nel 2016, che l’ha portata al successo con oltre 300 milioni di visite giornaliere su TikTok conquistando il pubblico di tutto il mondo. Attualmente vanta oltre 4 milioni e mezzo di follower su TikTok e oltre 5 milioni di iscritti sul canale Youtube.

Concerto Primo Maggio Roma 2023, cantanti, ospiti e scaletta

Tra gli artisti annunciati ci sono anche ARIETE, la giovane cantautrice simbolo della Generazione Z, e i COMA_COSE, il duo formato da California e Fausto Lama, una coppia nella vita e nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale ma anche Carl Brave, Fulminacci, Aiello, Piero Pelù, Tananai, Mr. Rain, Rose Villain, Matteo Paolillo e tanti altri che verranno annunciati nel corso dei prossimi giorni.

Ad oggi non è ancora stata annunciata la scaletta con l’ordine di uscita ufficiale dei cantanti, in attesa di scoprire gli orari delle varie esibizioni quindi non ci resta che controllare i profili social del Primo Maggio Roma 2023 per restare aggiornati sui prossimi annunci da parte degli organizzatori.

Da oltre 30 anni il @primomaggioroma è aggregazione di persone, delle loro idee, dei loro ideali, del loro lavoro e della voglia di celebrarlo e difenderlo in Piazza. Torna la grande musica con il tradizionale Concertone. In diretta su #Rai3, @RaiRadio2 e @RaiPlay. pic.twitter.com/1Ai1bh0eue — Rai3 (@RaiTre) April 12, 2023

Quest’anno la linea artistica del Concertone si sviluppa attorno al concept “Generazione #1M2023” segnando una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo. Anno dopo anno, il Concerto del Primo Maggio è sempre più il palco transgenerazionale della musica che sta per arrivare alle orecchie del pubblico nazionale.

Un evento d’avanguardia, con una linea editoriale che si riverbera nel tempo e nei gusti del pubblico perché anticipa e alimenta interessi e tendenze musicali e li fonde con tematiche sociali veicolate dagli stessi artisti e dai tanti protagonisti dell’evento. Un palco, una piazza e una platea in cui artisti iconici e nuovi talenti della musica attuale mettono in vetrina annualmente l’emporio della musica italiana.

Dove seguire il Concertone del Primo Maggio 2023 a Roma in tv, radio e streaming

Ricordiamo che oltre alla possibilità di assistere dal vivo al concerto gratuito in Piazza San Giovanni a Roma dalle ore 15 di lunedì 1 maggio 2023, l’evento sarà trasmesso anche in televisione (su Rai 3) e in radio (su Rai Radio2) oltre che streaming sul sito di Rai Play.