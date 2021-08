Concorsopoli: Giudizio immediato per Moscardelli, Rainone e Esposito

Giudizio immediato per l’ex senatore dem Claudio Moscardelli e per i dirigenti Asl, Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito, coinvolti nell’inchiesta sulla cosiddetta concorsopoli, relativa alle spintarelle date a tanti “figli di” in due selezioni gestite dall’Azienda sanitaria per l’assunzione di personale amministrativo. Il gip del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario, ha accolto la richiesta avanzata dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dal sostituto Valerio De Luca di mandare i tre indagati a processo saltando la fase dell’udienza preliminare. Un processo fissato, davanti al Tribunale di Latina, per il prossimo 21 ottobre.