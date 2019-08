Consultazioni, Meloni: “Voto subito più rispettoso della democrazia”

“Le elezioni sono l’unico esito possibile, rispettoso dell’Italia, dei suoi interessi e del suo popolo e l’esito più rispettoso della Costituzione”. Questo il sunto della posizione di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, dopo le consultazioni al Quirinale.

“Mattarella si tocca costretto a vedere se c’è una maggioranza parlamentare per il governo e quella presente nell’articolo 1 della Costituzione per cui la sovranità appartiene al popolo. Per noi non è inevitabile avere un governo che ha la maggioranza in parlamento ma non tra i cittadini, perchè lo considererei irrispettoso della democrazia.”

”Non credo – ha aggiunto Meloni – che padri costituenti pensassero che il Parlamento si possa organizzare in modo da mandare al governo persone che se si votasse andrebbero a casa”.