Conte bis, inizia la sfida: vuole ministri fuori dai partiti

Giuseppe Conte ha accettato l’incarico da Mattarella con riserva, e nei prossimi cinque giorni dovrà formare la nuiva squadra di governo.

L’esecutivo che ha in mente è “per” e non “contro”, nel tentativo di apparire autonomo dal M5S e di scegliere in parte la sua squadra.

Aggiornamento ore 6.00

“Voglio ragionare con le due forze politiche e incidere sui nomi dei ministri – ha chiarito Conte. “Voglio che la squadra risponda all’idea che ho di questo governo”.

Nel suo discorso al Quirinale Conte ha accennato alla situazione economica e alla necessità di una manovra “che contrasti l’aumento dell’Iva e che tuteli i risparmiatori con una solida prospettiva di sviluppo sociale”.

Aggiornamento ore 7.00

”Dobbiamo consentire all’Italia di svolgere in Ue il ruolo che merita. Il Paese ha l’esigenza di procedere speditamente”. Lo ha detto Conte dal Quirinale.

Il premier incaricato ha parlato anche di altri temi come ambiente, la tutela della biodiversità e dei mari, per una istruzione di qualità, una ricerca all’avanguardia, infrastrutture sicure e reti efficienti, per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. E poi l’attenzione al Sud per un “Mezzogiorno rigoglioso” in un Paese nel quale la “pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione.

Aggiornamento ore 8.00