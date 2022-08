Conte: ” Chi di arroganza ferisce di arroganza perisce. Il campo largo è diventato un campo di battaglia”

E’ furibondo Giuseppe Conte, probabilmente ‘ci credeva’, e stamane, intervenendo ai microfoni di Radio Raiuno, si è lasciato andare ad un duro sfogo: “Chi di arroganza ferisce di arroganza perisce. Il campo largo è diventato un campo di battaglia, basta vedere come Calenda stia trattando il Pd. Lasciamoli litigare, noi siamo da soli, coerenti...”.

Conte: “Il Pd non può mancare di rispetto ai suoi alleati e poi pensare di ritornare da noi e fare un cartello elettorale”

Come ha tenuto a rimarcare il leader del M5s, “Il Pd non può mancare di rispetto ai suoi alleati e poi pensare di ritornare da noi e fare un cartello elettorale. Il Pd deve assumersi di fronte ai propri elettori la responsabilità delle scelte fatte, spiegare perché ha deciso di comportarsi come la Lega o Fi, spingendo fuori il M5S. Deve spiegare perché accetta Sinistra Italiana e Fratoianni che non hanno mai votato la fiducia al governo“.

Conte: “Fra il M5S e Pd, dicevo da tempo che il dialogo era aperto ma che non c’era nessuna alleanza strutturale”

Quindi, ha incalzato ancora, “Dato che noi siamo persone serie, quando nei mesi scorsi si parlava di alleanza strutturale tra il M5S e Pd, io dicevo che il dialogo era aperto ma che non c’era nessuna alleanza strutturale, un dialogo fondato sui temi e sui programmi“.

Conte: “Quanto alla regola dei due mandati, è fondamentale per il M5S”

Ancora una volta, ha voluto ribadire Conte, “Quanto alla regola dei due mandati, è fondamentale per il M5S. La rispettiamo perché i Parlamentari si sono candidati prendendo questo impegno con i cittadini, siamo l’unica forza politica che si presenta ai cittadini con la coerenza degli impegni presi“.

Conte: “Scissioni e fuoriuscite dal M5s, per noi sono un elemento di chiarezza”

Quanto infine alle scissioni ed alle fuoriuscite dal ‘suo’ Movimento, l’ex premier commenta che “per noi sono un elemento di chiarezza, che ci permette di presentarci agli elettori potendo dire loro di essere stati coerenti, anche a costo delle perdite. La coerenza di chi è rimasto nel Movimento ci rafforza“.

Max