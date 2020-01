Conte: “Regionali? Significative ma ininfluenti sul governo”

Lo ha ripetuto per giorni ed oggi, che sarebbe anche ‘facile’ cavalcarne l’affermazione, uscendo dal Quirinale il premier Conte ha tenuto a ribadire che il voto andato in scena nel week-end in Emilia Romagna ed in Calabria “è un voto significativo, ma è un voto regionale. Non era un voto sul governo, considerarlo tale lo ritenevo improprio ieri e lo ritengo improprio anche oggi. Chi ha costruito questa impostazione – ha quindi taglia corto il presidente del Consiglio – è rimasto deluso”.

Certo, ora che il Movimento 5stelle ha subito un vero e proprio tracollo staremo a vedere se davvero, invece, questa ‘disfatta’ non andrà a pesare nell’ambio della coalizione di governo…

Max