Conti, procedura, Oettinger, monito all’Italia

Nell’ambito delle querelle ormai annosa tra l’Ue e l’Italia in merito ai conti ed alla minaccia relativa alla procedura infrazione, arrivano le parole piuttosto nette del commissario Oettinger il quale lancia un vero e proprio avvertimento all’Italia: “Ci pensi 3 volte prima di deludere UE”.

“Bisogna vedere se, in questi giorni, gli italiani soddisferanno le richieste della Commissione per quanto riguarda sia le entrate sia le uscite del progetto di bilancio per il 2020. Se non lo faranno, non avremo margini di manovra per evitare la procedura di infrazione”, afferma Oettinger entrando nel merito della querelle relativa alla procedura di infrazione stessa.

A causa di un altro caos, quello relativo alle trattative sui vertici UE è saltata la riunione del collegio dei commissari e di conseguenza i termini di allungano.

Sono ore, giornate e minuti caldi quelli che si interpongono tra le decisioni da prendere in merito ai conti pubblici italiani e la possibile negativa panoramica rappresentata dalla procedura di infrazione. Quella che è appena iniziata, di fatto, è la settimana che qualcuno ha definito clou, ma chissà se poi davvero decisiva, in merito alla diatriba tra il governo di Roma e Bruxelles sul tema dei conti pubblici.

Non è forse un caso che questo periodo si sia aperto con quelle che sono a tutti gli effetti delle dichiarazioni tutt’altro che rassicuranti da parte del commissario europeo al bilancio Oettinger.

Il quale, in un’intervista ha invitato l’Italia a fare il massimo sforzo per evitare provvedimenti punitivi. “Vediamo se Italia soddisferà richieste commissione”, ha detto in sintesi. Per poi fornire chiarimenti. “In settimana, in seno alla Commissione europea, decideremo se presentare una domanda per una procedura” nei riguardi dell’Italia, appunto.

il commissario ed esponente della Cdu tedesca, Guenther Oettinger, nel corso di una intervista con Rhenische Post si è espresso in maniera laconica circa la situazione italiana sul piano della contabilità.

“È importante vedere se gli italiani in questi giorni soddisferanno le richieste della Commissione per quanto riguarda sia le entrate sia le uscite del progetto di bilancio per il 2020. Se non lo faranno, non avremo margini di manovra per evitare la procedura di infrazione” per deficit, ha detto, per poi sferrare quello che suona come un vero e proprio monito.

“Roma ci pensi 3 volte prima di deluderci”, ha detto Oettinger. “Il governo di Roma deve pensarci tre volte prima di deludere le aspettative dell’Ue“.

Un avvertimento vero e proprio: “Un conflitto crescente con Bruxelles potrebbe scuotere la fiducia” degli investitori a lungo termine, invoca il commissario. Tuttavia, gli eventi sembrano tracciare una strada particolare. A fronte del rinvio a domani del Vertice Ue sulle nomine non si terrà la riunione del collegio dei Commissari previsto a Strasburgo.

Nella riunione della Commissione era indicata come prioritaria una discussione sui conti pubblici italiani e la decisione dell’esecutivo Ue in merito alla decisione se indicare o no all’Ecofin una procedura per debito nei confronti dell’Italia. In tutto questo, comunque, continuano a pesare come una scure le parole ‘scure’ del commissario Guenther Oettinger.

