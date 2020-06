Coppa Italia, Juve-Milan: le formazioni ufficiali

Novantacinque giorni senza calcio, scaduti oggi. Il pallone torna a rotolare in Italia. Lo fa per la prima volta in Coppa Italia. Ad affrontarsi saranno Juventus e Milan, che si sfideranno per la seconda volta dopo la gara dell’andata pareggiata 1-1. Stasera quindi verrà decretata la prima finalista della Coppa Italia che affronterà una tra Inter e Napoli.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS – Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Costa, Dybala, Ronaldo

MILAN – Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Paquetà, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Rebic.