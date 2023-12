Coppia anziani morti nell’incendio in casa: fermato un uomo. Si sospetta l’omicidio

Sviluppi clamorosi sull’incendio divampato in una casa a Bagno a Ripoli alle porte di Firenze lo scorso 5 dicembre, dove furono trovati i corpi carbonizzati dei coniugi Umberto Della Nave, 83 anni, e Dina Del Lungo, 81 anni. Non sarebbe stato un incidente.

Coppia anziani morti nell’incendio in casa a Bagno a Ripoli, svolta nelle indagini: fermato un uomo

Marito e moglie non sarebbero morti nell’incendio. Ci sarebbe stata nell’abitazione un’aggressione e poi il rogo sarebbe servito a coprire le tracce della tragedia avvenuta in via Roma, in località Osteria Nuova, frazione di Bagno a Ripoli.

Le fiamme non sarebbero partite da un banale cortocircuito come in una prima ipotesi, ma sarebbero state causate volontariamente. Forse da qualcuno che voleva depistare le indagini.

Le indagini

Ieri lunedì 11 dicembre i carabinieri hanno sottoposto un uomo a fermo d’iniziato di delitto. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, l’indagato avrebbe picchiato a morte l’anziano e poi avrebbe strangolato la moglie. Sull’eventuale movente c’è ancora il massimo riserbo.

La tragedia è accaduta lo scorso 5 dicembre nel tardo pomeriggio. Quando i vigili del fuoco sono entrati la casa era completamente invasa dal fumo e con le fiamme ancora alte.

Quando i corpi sono stati estratti da quell’inferno però i coniugi erano già morti. Sul posto oltre ai soccorritori del 118, si erano recati anche i carabinieri con il reparto specializzato nelle investigazioni scientifiche e il magistrato di turno.