Coronavirus, abbracciarsi è meglio che stringersi la mano: cosa dice lo studio

Con la fase 3 a dare respiro dopo tante settimane di restrizioni, molte persone iniziano a domandarsi quando potranno di nuovo compiere gesti semplici del quotidiano, come stringersi le mani e abbracciarsi.

Un esperto ha rivelato che fra le due situazioni, l’abbraccio potrebbe effettivamente essere meno pericoloso come scambio fra due persone.

Il dottor Marc Van Ranst, epidemiologo dell’Università KU di Lovanio in Belgio, afferma che l’abbraccio è “più sicuro che stringere la mano” una volta allentate le restrizioni.

Quando ci si può abbracciare, quando si può stringere la mano: cosa dicono gli esperti sulla diffusione del Covid 19

Il dottore ha fatto tali dichiarazioni mentre il Belgio ha allentato le sue misure di blocco, permettendo ai cittadini di incontrare fino a 10 persone. “Per quanto mi riguarda, alle persone è permesso tenersi l’un l’altro. Un maggiore contatto pelle a pelle aumenta il rischio di trasferimento del virus. Una stretta di mano rimane difficile, le mani entrano in contatto tra loro e con l’ambiente, il che aumenta le possibilità di diffusione.”

“Stringere la mano di tutti al tavolo della conferenza non si può più farlo, ma non consiglio di sostituirlo con un abbraccio. Mantieni l’abbraccio per le persone con cui hai un’affinità.”

Tuttavia, non tutti sono d’accordo con le affermazioni del dottor Van Ranst, con altri che ci consigliano di mantenere la nostra distanza sociale. Jane Greatorex, una virologa all’Università di Cambridge, ha dichiarato: “Van Ranst è stato attento a sottolineare che non stava suggerendo che gli abbracci dovrebbero sostituire le strette di mano alle riunioni. Se le persone osservano una rigorosa igiene delle mani, le mani non dovrebbero trasmettere virus e il lavaggio delle mani costante è uno dei metodi migliori per controllare la trasmissione.”

“D’altra parte, un lungo abbraccio con qualcuno che potrebbe essere asintomatico è rischioso e al momento è meglio evitare. Esiste anche il potenziale di trasmissione respiratoria e di superficie. È difficile valutare i rischi relativi ma nessuno dei due è consigliabile“.