Coronavirus, ben 4 le regioni a zero contagi. Finalmente i decessi sotto quota 100. Aumentano i guariti

Che dire? Mentre oggi il Paese intero è tornato finalmente ad una sorta di pseudo normalità, i dati forniti dalla Protezione civile rispetto alle ultime 24 ore ci regalano un quadro davvero confortante.

In tutto il Paese sono infatti 451 i nuovi malati, i decessi sono stati meno di 100 e, cosa non da poco – soprattutto in virtù della ripresa del turismo – il fatto che regioni come Umbria, Basilicata, Calabria e Sardegna hanno registrato ‘zero’ contagi.

Dunque da ieri sono stati 99 i decessi, a fronte dei 32.007 complessivi dall’inizio dell’emergenza.

I positivi sono 66.553, grazie ai -1.798 rispetto a ieri.

Continuano a calare i ricoverati con sintomi (10.207, -104), così come i pazienti costretti alla ventilazione meccanica in terapia intensiva, oggi 749, dopo i 13 usciti nelle ultime 24 ore.

Se in isolamento domiciliare vi sono ancora 55.597 persone, da ieri sono invece aumentati i guariti di ben 2.150 unità, ed attestandosi ad oggi a 127.326.

Infine segnaliamo che dall’inizio della crisi, nel Paese sono stati effettuati 3.041.366 tamponi.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max