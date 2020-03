Coronavirus, Borsa di Milano, europee e asiatiche e Spread del 25 Marzo 2020: come sta andando il differenziale Bund-Btp

Una nuova giornata di importanti risvolti sul fronte del mercati azionari e dello spread in questo 25 Marzo 2020, in piena emergenza per la pandemia Coronavirus.

Come stanno andando i listini e come sta andando il differenziale tra Bud e Btp in questa giornata di fine Marzo, mentre l’emergenza mondiale del Covid 19 non frena? Ecco tutte le indicazioni principali.

Coronavirus, Borsa di Milano, europee e asiatiche e Spread del 25 Marzo 2020: tutti i dati

Le Borse asiatiche oggi sono in forte rimonta sull’onda di Wall Street. Dopo l’accordo per il piano da 2.000 miliardi di dollari per rilanciare l’economia colpita dal coronavirus, infatti, un pò tutti i mercati sembrano aver respirato aria nuova e fiduciosa.

In particolare, restando alle cose italiche, a Piazza Affari si registra una apertura in aumento all’indomani del suo quarto maggior rialzo di sempre. L’indice Ftse Mib segna un plus dell’1,76 per cento.

La Borsa di Seul va in rally nel finale di seduta, dopo l’intesa tra repubblicani e democratici al Senato Usa per il noto piano da 2.000 miliardi di dollari.L’indice Kospi guadagna 94,79 punti, a 1.704,76 (+5,89%).

aggiornamento ore 4,31

Per quanto concerne invece la Borsa di Tokyo vi è un consolidamento del recupero facendo indicare il maggior aumento su base giornaliera degli ultimi 26 anni, per via dei piani di stimolo dei governi per frenare l’impatto sull’economia del coronavirus, intanto che è evidente il sospiro degli investitori per il rinvio delle Olimpiadi.

Il Nikkei cresce dell’8,04% a quota 19,546,63, aggiungendo 1.454 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si depaupera sul dollaro a 110,40, e sull’euro a 119,20.

L’indice Composite di Shanghai ha visto nelle prime battute un aumento dell’1,67%, a 2.767,84, e Shenzhen sale del 2,30%, a 1.704,62.

La Borsa di Hong Kong vola in avvio, sulla spinta del rally di Wall Street (+11,26% Dow Jones) dopo l’ok del Congresso Usa al mega pacchetto di aiuti: l’indice Hang Seng guadagna 592,42 punti, a 23.255,91 (+2,61%).

aggiornamento ore 7,12

Per quanto invece riguarda lo Spread Btp/Bund si registra una situazione stabile a 188 punti, in apertura, con rendimento del decennale all’1,54%. Questo è dunque l’avvio del differenziale oggi.

Intanto il petrolio Wti avanza nel recupero partito ieri e balza del 4%, ritrovando quota 25 dollari. Il greggio del Texas scambia ora a 24,95 dollari al barile, il Brent avanza del 3,2% a 28.02 dollari.

Nel mentre, Euro in leggero rialzo all’avvio della giornata. La moneta unica sprinta dello 0,29% a 1,0819 dollari. In Asia stabile lo yen a 111 dollari.