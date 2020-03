Coronavirus, caso sospetto ad Ostia: medico spiega procedura a residenti palazzo

Caso sospetto di Coronavirus ad Ostia dove un uomo è stato trasferito in ospedale per essere sottoposto al tampone. Sui social è diventato virale un video in cui si vede un medico in tuta protettiva parlare con i residenti di un palazzo in via delle Baleari spiegando loro che nel caso di contatti con il caso sospetto avrebbero dovuto mettersi in autoisolamento in casa per 14 giorni e contattare il medico di base nel caso di febbre o sintomi evidenti. Il tutto è successo sul marciapiede davanti al palazzo.



Un residente è intervenuto poi spiegando che il caso sospetto non abita nel palazzo ma lavora per una ditta che si trova nello stabile e che “non ha alcun ambiente in comune con le abitazioni: neanche il portone”.