Coronavirus, chi sono i vip contagiati e come stanno: Da Tom Hanks a Idris Elba, tutti i casi

Nessuno è immune al Coronavirus, e anche tra i cosiddetti vip ci sono diversi contagiati: chi sono, e soprattutto come stanno? Cosa si sa circa le loro condizioni di salute?

Da Tom Hanks a Idris Elba, tutti i casi principali, e fino ad ora noti, dei personaggi famosi che sono stati colpiti dal Covid 19 e sulle loro condizioni di salute.

Coronavirus, chi sono i vip contagiati e come stanno: Tom Hanks e la moglie lasciano l’ospedale

Tom Hanks e sua moglie, che avevano dichiarato di aver contratto il coronavirus nei giorni scorsi ed erano stati ricoverati sei giorni fa hanno reso noto di aver lasciato la clinica ospedaliera.

Nelle stesse ore anche l’attore britannico Idris Elba e la star ucraina Olga Kurylenko sono stati ufficializzati positivi. Mentre intanto Luis Sepulveda è ancora in ospedale ma le sue condizioni sembrano migliorare lentamente.

aggiornamento ore 4.31

A cinque giorni dopo aver comunicato di esser stati contagiati dal coronavirus, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson hanno salutato l’ospedale e proseguono il recupero fisico in isolamento in una casa in affitto. “La coppia resta in quarantena”, ha dichiarato un portavoce dell’attore.

Ma la lista di vip e personaggi famosi colpiti dal Covid 19 non si riduce solo a loro e, anzi, si allunga: anche Idris Elba è positivo al virus. “Sono ok”, ha però dichiarato l’attore britannico su Twitter chiarendo di non avere sintomi ma di aver deciso entrare in isolamento. Anche l’ex Bond girl Olga Kurylenko è stata contagiata.

aggiornamento ore 7.19

“Mi sento ok e per ora non ho sintomi, ma ho deciso di auto-isolarmi. State a casa gente e siate pragmatici. Vi terrò informati di come vanno le cose. Niente panico”, ha dichiarato Elba tramite un video postato sul social. Nella passata settimana l’attore di Fast & Furious era a Londra per WE Day 2020 a cui aveva partecipato anche Sophie Grégoire Trudeau, la moglie del premier canadese Justin Trudeau, a sua volta contagiata da coronavirus.

L’attrice Olga Kurylenko ha invece dichiarato su Instagram di essersi contagiata. “In realtà sono malata da quasi una settimana. Febbre e affaticamento sono i miei sintomi principali”, ha postato la star ucraina. “Abbi cura di te e prendilo sul serio!”, ha corroborato l’attrice che prese parte al James Bond di Daniel Craig, “Quantum of Solace”, nel 2008.

Sepulveda nel mentre, si trova ancora in ospedale, ma le sue condizioni stanno migliorando. Si trova all’ospedale Universitario di Oviedo da inizio marzo. Tra i primi ‘vip’ colpiti dal coronavirus, Sepulveda di ritorno da un festival letterario in Portogallo, era pronto ad arrivare in Italia il 12 marzo Libri Come 2020, la festa del libro e della lettura all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

aggiornamento ore 11.03