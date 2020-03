Coronavirus: da Microsoft il tracker dei casi in tutto il mondo in tempo reale

Coronavirus: da Microsoft il tracker dei casi in tutto il mondo in...

Con i casi di coronavirus in rapido aumento in tutto il mondo, può essere difficile rimanere aggiornati sulla diffusione globale della malattia. Ora, Microsoft ha lanciato un nuovo tracker sulla sua piattaforma Bing, che mostra casi in tutto il mondo in tempo reale.

Il tracker aggrega i dati provenienti da fonti attendibili tra cui la World Heatlh Organization (WHO), i Centri statunitensi per il Disease Control ad Prevention (CDC) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Coronavirus: come leggere il tracker dei contagi su Microsoft

La dashboard principale del tracker mostra i casi confermati totali, nonché una suddivisione dei casi attivi, dei guariti e dei casi fatali. È possibile scegliere anche un determinato paese per visualizzare informazioni localizzate, nonché le ultime notizie e video da quella posizione.

Il tracker è disponibile sia su desktop che su dispositivo mobile, rendendolo facile da usare a casa o in viaggio. Allo stato attuale, il totale dei casi confermati di coronavirus supera i 180mila, con oltre 7000 decessi. Ecco il link per accedere al tracker.