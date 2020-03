Coronavirus, D’Amato: nel Lazio i casi positivi salgono a 27. Chiusura scuole può aiutare

“I casi di positività al Covid 19 nel Lazio salgono complessivamente a 27 oltre ai 3 casi che sono guariti. Di questi 15 sono ricoverati non in terapia intensiva e 3 in terapia intensiva presso l’Istituto Spallanzani di Roma, 9 sono in isolamento domiciliare”.Lo dichiara l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Se il Governo si appresta alla chiusura delle scuole è un provvedimento che sicuramente può aiutare alla riduzione dei contatti sociali. In ogni caso – prosegue D’Amato – sarebbe utile per procedere ad una sanificazione degli edifici scolastici.