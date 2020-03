Coronavirus, Di Maio: “Non partite. Poi ricorderemo i Paesi amici”

“Invito tutti gli italiani ad evitare gli spostamenti, eccetto per motivi di lavoro o di salute“. Dalla sua pagina Fb il ministro Di Maio ha poi tenuto a sottolineare che “alcuni Paesi hanno stabilito delle restrizioni per gli italiani, quindi se partite per una vacanza, poi vi dovete fare la quarantena: quindi in generale è il momento di stare il più possibile a casa“.

“Fa arrabbiare come ci trattano all’estero”

Infine, una ‘botta di nazionalismo’: “Capisco che qualcuno è arrabbiato per come si stanno trattando gli italiani all’estero, noi seguiamo caso per caso. Noi ci ricorderemo di tutti i Paesi che ci sono stati vicini in questo periodo, di tutti quei Paesi che sono stati con noi in questo momento di difficoltà“.

