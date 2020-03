Coronavirus, Diretta Conte: la conferenza stampa in video streaming

La conferenza stampa del Premier Conte in diretta streaming

La diretta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di oggi, lunedì 9 marzo 2020. Tutto pronto per la conferenza stampa di Conte per l’emergenza Coronavirus in Italia. Ecco il video per seguire in live streaming la conferenza stampa di Conte di stasera. Nel corso della conferenza Conte ha annunciato che per contrastare l’epidemia del Covid-19 tutta Italia diventa zona rossa.

Segui la diretta e tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia qui